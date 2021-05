Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

On the Basis of Sex

Si on a manqué On the Basis of Sex lors de sa sortie en 2018, on se rattrape sur Netflix. Ce drame biographique – qui a été tourné en grande partie à Montréal – raconte la vie de Ruth Bader Ginsburg (jouée par Felicity Jones), de son arrivée à la faculté de droit de Harvard, un environnement marqué par le machisme, à son combat dans les années 1970 pour mettre fin à certaines lois discriminatoires à l’encontre des femmes. Si l’accueil du film a été mitigé (et qu’Armie Hammer, aujourd’hui accusé d’agression sexuelle, fait partie du casting), il permet tout de même de connaître plus en détail l’histoire de celle qui deviendra juge à la Cour suprême des États-Unis de 1993 jusqu’à sa mort en 2020.

À voir dès maintenant.