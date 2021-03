Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Worn Stories (minisérie)

Basée sur le bestseller du même nom d’Emily Spivack, cette docusérie, co-créée par Jenji Kohan – à qui l’on doit aussi les excellentes séries Weeds et Orange is the New Black – fait une incursion… dans notre garde-robe! Au fil des épisodes, on découvre l’histoire derrière des vêtements chéris par leur propriétaire. C’est drôle ou touchant et ça nous rappelle que les meilleures pièces sont encore celles qui sont riches de souvenirs.

À voir dès le 1er avril.