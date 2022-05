Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Along for the Ride

Le scénariste de To All the Boys I’ve Loved Before, succès phare de Netflix, nous offre une nouvelle comédie à l’eau de rose. Le synopsis ne réinvente pas la roue: l’été avant le début de son université, Auden – élève consciencieuse qui a toujours fait passer l’école avant le reste – rencontre Eli dans la petite ville paisible de Colby. Insomniaque comme elle, il lui fera découvrir les joies de l’adolescence et l’insouciance qui l’accompagne.

À voir dès le 6 mai.