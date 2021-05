Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

The Woman in the Window

Un casting cinq étoiles – Amy Adams et Julianne Moore – et un synopsis qui titille fortement notre curiosité! Dans ce thriller, créé par le même studio à qui l’on doit l’excellent Gone Girl, une psychologue atteinte d’agoraphobie reste cloîtrée chez elle et commence à être de plus en plus absorbée par la vie de ses voisins… jusqu’au jour où elle est témoin d’un crime brutal, qu’elle tentera d’élucider par tous les moyens.

À voir dès le 14 mai.