Le style très seventies

Des bikinis en crochet aux lunettes carrées, en passant par les tailleurs colorés, la série reprend les codes vestimentaires des années 70. Le personnage de Marie-Andrée, en particulier, incarne parfaitement cette époque. Plus elle devient monstrueuse, plus ses choix vestimentaires s’affirment. Elle se découvre d’abord dans un esprit bohème, puis ose d’audacieux imprimés géométriques soyeux à la Gucci. Grandement inspirées des muses de l’époque comme Bianca Jagger ou encore Jane Birkin, la styliste Rachel Walsh a su redonner vie à un look seventies qui redevient follement tendance. Il se pourrait même que le jean flare refasse surface dans nos gardes robe à l’issue de cette série.

Un voyage en Asie

Le lieu principal n’a rien de charmant, il est même très cliché : une guesthouse thaïlandaise avec des voyageurs aux sacs à dos aussi lourds et volumineux qu’eux, des fêtes improvisées autour d’une piscine, des colliers de perles autour du cou, etc…Tout y est ! On croirait presque ressentir la moiteur de Bangkok, entendre les klaxons de New Delhi et apercevoir les montagnes népalaises. Bref, le dépaysement est garanti, sans même se déplacer de son canapé. Plutôt pratique lorsque les frontières sont fermées !