Et aussi…

It’s a Sin,The Underground Railroad et The Wheel of Time (disponibles sur Amazon Prime Video)

Reservation Dogs (disponible sur Disney+)

Shadow and Bone et Halston (disponibles sur Netflix)

Foundation (disponible sur Apple TV+)

The Sex Lives of College Girls et Scenes from a Marriage (disponibles sur Crave)

And Just Like That…, le remake de Sex and The City, qui fait déjà grand bruit avant même sa sortie, prévue le 9 décembre sur Crave au Canada!

À lire aussi:

Les 10 films et séries Netflix les plus attendues en 2022

Cinéma: 15 films qui ont marqué l’année 2021

Fêtes 2021: 10 films de Noël à voir sur Netflix