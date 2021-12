Blown Away: Christmas

On souhaite se mettre dans l’esprit des fêtes mais on n’est peu porté sur les comédies romantiques de saison? On se tourne plutôt vers cette série de téléréalité canadienne, qui vient de sortir quatre épisodes «spécial Noël». Toujours animé par Bobby Berk, qu’on connaît aussi de la série Queer Eye, Blown Away: Christmas met en compétition cinq souffleurs de verre qu’on a déjà rencontré au fil des précédentes saisons. Le but: rafler le premier prix, avec 10 000 $US à la clé!

À voir dès maintenant.