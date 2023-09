L’événement est devenu incontournable grâce à la richesse de sa sélection, composée d’une centaine de films, tous repêchés dans les plus importants festivals internationaux comme Cannes, Venise, Berlin et Toronto. Cette année, le jury est coprésidé par le réalisateur québécois Philippe Falardeau et l’actrice française Emmanuelle Béart.

Parmi les projections les plus attendues, on note le film d’ouverture, Le procès Goldman, de Cédric Kahn, le film Bernadette, avec Catherine Deneuve, qui joue l’ex-première dame de France, Bernadette Chirac, la comédie Le livre des solutions, de Michel Gondry, avec Pierre Niney, et des sélections québécoises comme Tu ne sauras jamais, de Robin Aubert, et Sucré Seize d’Alexa-Jeanne Dubé.