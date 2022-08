House of the Dragon

Les amateurices de fantastique en général et de Games of Thrones en particulier seront choyé.e.s ce mois-ci puisque nous arrive enfin House of the Dragon, série basée sur le roman Feu et Sang de George R.R. Martin. De fait, House of the Dragon est une prélogie, son intrigue se déroulant 300 ans avant les évènements racontés dans Games of Thrones. Cette fois, on découvre l’histoire de la Maison Targaryen ainsi que les évènements ayant provoqué une guerre civile appelée La Danse des Dragons.

Dès le 21 août.

