Steve Felwin Diouf fera aussi son entrée au générique de la comédie, au sein de laquelle Antoine Pilon, Patrick Emmanuel Abellard et Katherine Levac, entre autres, reprennent leurs rôles.

« Le retour de COMPLÈTEMENT LYCÉE était très attendu et nous sommes très heureux d’offrir de nouveaux épisodes, tout aussi loufoques que les précédents, au public de Crave », déclare Sophie Parizeau, directrice générale, fiction de Bell Média par voie de communiqué. « En regardant cette deuxième saison, on s’amuse à trouver toutes les références aux films et aux séries jeunesse des années 1990 et 2000, et même à des séries récentes et de chez nous comme CHOUCHOU, tout en riant des quêtes farfelues de chaque personnage. »

Cliquez ici pour voir la bande-annonce de la saison 2.