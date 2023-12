Six Triple Eight

Genre: Drame historique

Avec: Kerry Washington, Regina King, Octavia Spencer

Avec pour toile de fond la Seconde Guerre mondiale, Six Triple Eight met en lumière l’histoire méconnue du 6888e bataillon de l’administration postale centrale, une unité composée uniquement de femmes et de Noirs, chargée de résorber un problème de courrier en Europe. Ce drame historique met en lumière leur courage et leur résilience.