Charlotte porte une robe The Row.

Photographie Shayne Laverdière

Direction de création Olivia Leblanc

Stylisme Marianne Dubreuil

Coiffure et maquillage Nicolas Blanchet (Folio)

Assistant beauté Nathan Archambault

Production Pénélope Lemay

Assistante à la production Sandrine Cormier

Assistants à la photographie Aljosa Alijagic et Pascal Fréchette

Assistantes au stylisme Indianna Bourassa et Marik Thexton

Lire aussi:

Charlotte Le Bon: d’amour et de fantômes

Charlotte Le Bon est en couverture du magazine ELLE Québec de novembre 2022