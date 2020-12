Style de vie

La perspective d’un vaccin anti-COVID-19 attise nos envies de voyage et nous rapproche de leurs réalisations. Alors que tous les espoirs sont permis, nos rêves prennent un peu plus de densité! Où irons-nous en 2021 lorsqu’il nous sera enfin possible de partir sans peur et sans reproche? Oh, partout, et sans doute là aussi…