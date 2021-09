Jodie Comer est la première à admettre qu’elle n’est pas ce qu’on appelle une «gameuse». «Je me contente de tenir la console et de peser sur tous les boutons pour voir ce qui se passe», dit-elle en riant, lors d’un appel Zoom. Incarner le personnage de Millie, qui donne la réplique à Ryan Reynolds dans Free Guy, a donc été un apprentissage pour l’actrice britannique, dont la performance dans la télésérie Killing Eve a été récompensée par un Emmy Award. Le film est centré sur Guy (Ryan Reynolds), le personnage d’un jeu vidéo à monde ouvert (open world game) qui décide d’assumer un nouveau rôle pour tenter de sauver son monde virtuel. Cette comédie d’action se déroule à la fois dans le monde réel et dans le monde virtuel, et Jodie Comer interprète à la fois une joueuse, Millie, et l’avatar de celle-ci dans le jeu, Molotov Girl. Grâce à des effets spéciaux impressionnants, au charme enfantin de Ryan Reynolds, à la performance incroyable de Taika Waititi dans le rôle du méchant et à la capacité de Jodie à se transformer en véritable badass, Free Guy est hilarant, mais il offre également une vision réfléchie et aiguisée de l’univers des jeux vidéos et de sa communauté. Avant la sortie du film, nous nous sommes entretenus avec Jodie Comer sur ce projet unique en son genre.

Ce qui l’a attirée dans cette histoire:

«Le scénario. Il était très novateur, je n’avais jamais rien lu de tel. Dans le film, le monde réel est imbriqué dans celui du jeu, c’est une fusion de deux réalités. Deux mondes complètement décalés se rencontrent, et ça fonctionne! Et ce qui me fait rire, c’est que c’est une comédie d’action, mais également une comédie romantique.»