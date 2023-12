Le printemps dernier, l’actrice Jenna Ortega, qui a subjugué le public et obtenu une nomination aux Emmys pour son rôle de Mercredi Addams dans la série à succès de Netflix basée sur son personnage, est devenue l’un des sept visages de la campagne #DareInGrisDior, célébrant le nouveau parfum unisexe Gris Dior. Couleur fétiche de la maison française, Gris reflète les valeurs de la marque en matière de diversité et d’authenticité. Avec ses notes florales et boisées, cette fragrance est à la fois unique et polyvalente. On pourrait en dire tout autant de Jenna et des autres personnalités en vedette dans la campagne, dont les actrices Maya Hawke et Thuso Mbedu, le mannequin et chanteur Fai Khadra, le rappeur français Orelsan, l’acteur Joseph Quinn et la star de la C-pop Liu Yuxin. «Gris Dior me donne confiance en moi, affirme Jenna. Dès que je le porte, j’ai envie de mordre dans la vie et de prendre tout le monde dans mes bras. C’est merveilleux!»

L’actrice de 21 ans aux racines mexicaines et portoricaines a grandi dans la vallée de Coachella, à environ deux heures de Los Angeles. Elle est aussi autrice (il faut lire son très intime It’s All Love), et milite pour différentes causes, comme la prévention de l’intimidation, les soins de santé pour les personnes atteintes du VIH/sida et la représentation équitable des genres dans les médias. À l’écran, elle s’est fait connaître très tôt pour son rôle dans la série Stuck in the Middle, de Disney, puis dans Jane the Virgin. Après le succès de Mercredi, Jenna s’est fait offrir un rôle dans Beetlejuice 2, suite du film culte de 1988 réalisé par Tim Burton, qui sortira en 2024. Elle y jouera aux côtés de Michael Keaton, de Winona Ryder et de Catherine O’Hara, qui figuraient dans le film original. Plus récemment, au Festival international du film de Toronto, elle est apparue dans Finestkind, un thriller avec Tommy Lee Jones et Ben Foster se déroulant dans l’industrie de la pêche commerciale. «Je joue le rôle d’une jeune femme, Mabel, qui apprend ce que c’est que de faire confiance à quelqu’un, explique Jenna. Le tournage de ce drame a été porté par une équipe et une distribution incroyables, et je suis très reconnaissante d’y avoir participé. J’ai beaucoup appris de ce film.»