«Je ne représente pas un magazine à potins; elle n’a rien à craindre», avais-je dit à son attachée de presse, pour la convaincre d’organiser l’entrevue chez sa protégée. Les personnalités publiques sont de plus en plus frileuses à l’idée de nous ouvrir les portes de leur demeure. Surtout celles qui, comme Monia Chokri, semblent cultiver savamment le mystère autour d’elles. «Tu ne pourras pas dire que je suis arrivée avec un foulard et des verres fumés!» me dit la comédienne et réalisatrice, faussement inquiète, faisant référence à ce procédé qu’utilisent certains journalistes pour commencer leurs portraits. Je la rassure d’emblée: je ne suis pas fan de ce genre de mise en bouche et je préfère de loin avoir accès à son univers. Ça nous fait déjà une petite complicité qui me ravit. J’aimerais que cette fille me trouve cool. Il y a des gens comme ça. Le fait qu’elle soit une abonnée de Cannes y est peut-être pour quelque chose.

Avant de me pointer dans son appartement du Plateau, j’imaginais un logement rempli à craquer de livres, comme on en voit dans son premier long métrage, La femme de mon frère. Je me voyais déjà scruter sa bibliothèque, à la recherche d’Arendt, de Foucault ou de Chomsky, dont elle parle en entrevue. Je suis rarement intimidée par l’érudition de mes interlocuteurs. En regardant Occupation Double, je constate que je me débrouille assez bien côté connaissances. Mais avec Monia, je savais que je devrais lâcher prise. Devant une personne ayant une telle culture littéraire, cinématographique et philosophique, mieux vaut reconnaître qu’on ne sait rien.

La bibliothèque dont je rêvais ne se matérialise pourtant pas, dans le lieu épuré où la cinéaste m’accueille. «On n’est pas chez moi, m’explique-t-elle. Je loge ici en attendant la fin de mes travaux.» Mon appétit de connaître ses lectures du moment est toutefois comblé. Sur la table de la salle à manger, autour de laquelle on passera près de cinq heures, se dressent deux imposantes piles d’ouvrages. Le dernier Édouard Louis, le récit de Françoise Gilot sur sa vie avec Picasso, ce qui semble être une bio de Depardieu, puis, sous un Ernaux, je remarque, à l’envers, le titre de mon plus récent essai sur la cancel culture, Annulé(e). Peut-être que Monia Chokri me trouve déjà cool? «Un cadeau que j’avais demandé au père Noël», confie-t-elle.