Les grandes vedettes du milieu cinématographique se sont rassemblées ce soir au Beverly Hilton à l’occasion de la 81ᵉ cérémonie des Golden Globes, afin de célébrer et de récompenser les films et les séries télévisées américains parus au cours de la dernière année. De Taylor Swift à Timothée Chalamet, voici nos looks préférés de la soirée.