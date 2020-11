OSER EXIGER MIEUX

Quelque chose a changé chez l’animateur au cours de la dernière année. Ce n’est pas Jay qui le dit, c’est moi. Et j’affirme cela parce qu’à l’écoute de son balado, Jay Du Temple discute, ça s’entend. Entre le premier épisode de juin 2019 et aujourd’hui, l’évolution est flagrante. Non seulement les invités (d’abord sa garde rapprochée, beaucoup de boys humoristes, puis des personnalités plus militantes, une neuropsy, une sexologue, etc.) se sont diversifiés, mais les conversations ont gagné en profondeur. Que s’est-il passé? «Avec la nouvelle vague de dénonciations, le Black Lives Matter, la pandémie, les masques, la sécurité… Ça pétait de tous bords tous côtés. J’avais de la peine, j’avais peur, j’étais choqué, et j’étais incapable de faire autre chose que de parler de ces sujets-là sur le podcast.» Et vous savez quoi? Le nombre d’auditeurs a rapidement augmenté dans les derniers mois: «Visiblement, je ne suis pas le seul qui a besoin qu’on parle de ces sujets-là.»

Mais il n’y a pas que les sujets qui captent l’attention. Il y a aussi la manière dont on en discute: «J’ai toujours pensé que j’étais quelqu’un qui naviguait dans une zone grise, qui ne voulait pas se prononcer… Mais là, y a trop d’affaires qui me dérangent. C’est la première fois que je dis: “Non! ça n’a pas d’estie de bon sens!”» Jay s’anime, tout son corps exprime sa révolte par rapport aux agressions sexuelles et au racisme systémique, entre autres. Sur le bout de sa chaise pliante, il fait d’amples gestes avec ses mains aux ongles pastel. «J’ai compris que je pouvais me révolter tout en étant à l’écoute, dans l’échange et dans le partage. Mais je me donne le droit d’être outré et de souhaiter mieux; d’être exigeant.»

Qu’il discute de consentement, d’éducation sexuelle ou de crise dans le milieu culturel, cet exercice sans filet lui fait le plus grand bien. Non seulement parce que Jay nourrit ainsi sa propre réflexion, mais aussi parce qu’il pratique de mieux en mieux l’art de l’écoute. «Ça m’aide même dans les conversations que j’ai pendant les soupers d’élimination avec les candidats d’OD chez nous. Je grandis, j’apprends des choses, j’apprends sur moi.» Seul hic: ça fait un peu peur à sa mère, qui lui rappelle parfois qu’il a une belle carrière et que ses prises de position pourraient déplaire à certaines personnes. Peut-être, mais Jay a décidé d’assumer.

«J’ai envie d’être exigeant envers le milieu où je travaille et la société dans laquelle je vis. Des fois, je me dis qu’on pourrait vraiment être meilleurs que ça. Dans mon podcast, ça se passe en temps réel. Je réfléchis à voix haute, je ne connais pas toutes les réponses. Un peu comme pour le stand-up, je n’ai pas le choix de m’améliorer devant le monde.»

Ce perfectionniste devant l’Éternel semble toujours marcher sur un fil très tendu, d’une part par ses propres exigences et, de l’autre, par sa conscience de plus en plus aiguë que tout est en perpétuelle évolution. «J’ai de la difficulté à laisser aller les choses. Je sais qu’OD Bali existe, mais je ne le réécouterai jamais, parce que je me regarderais en me disant: “Ben voyons!” Mais j’aime l’idée de laisser une trace de mon amélioration sur le plan professionnel. T’sais, quand je pense à mon one man show, je le trouve ordinaire, parce que je pense au prochain. Et j’espère qu’à mon huitième, je vais trouver que le septième était ordinaire. Je veux constamment repousser mes limites.»

Jay évoque l’exigence que son père avait envers lui quand il était plus jeune. «Il me disait: “Donne-moi-z’en plus, je sais que t’es capable.” Quand quelqu’un est exigeant envers toi, c’est parce qu’il t’aime. Il a espoir en toi. L’inverse est pire! Si je sens que je suis exigeant envers moi et mon milieu, c’est parce que je sais qu’on peut faire mieux.»