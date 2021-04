La smala

Le rassemblement fait partie de la culture de cette comédienne de 36 ans. Sa mère est née au Maroc de parents d’origine italienne et espagnole. De ce côté de la famille, on ne se demande pas si c’est le bon moment pour se pointer quelque part. On y va, tout simplement. Devant mon regard admiratif, Karine s’empresse de nuancer: «Ça vient avec beaucoup de qualités, mais aussi avec une intrusion constante dans la vie privée! Ma mère ne comprenait pas, le jour où j’ai commencé à mettre des limites… Des limites comme “Je préférerais que tu ne viennes pas en voyage avec mon chum et moi, cette fois-ci!”»

Entre sa mère ultrachaleureuse et les Hyndman, qui tiennent mordicus aux traditions festives, Karine a cultivé une passion pour l’Autre. «Mon mot préféré, c’est smala. Ça veut dire “gang”, groupe, équipe, famille.» Le terme arabe, telle une façon de vivre. Ça contraste avec l’image sévère que certains se font de l’actrice.

On a été éblouis par son timing comique dans la série Like-moi!. On a admiré sa rigueur sur les planches. On a totalement cru au personnage complexe de mère qu’elle jouait dans Les Simone, comme à la féministe avant le temps qu’elle interprétait dans C’est comme ça que je t’aime. Son sens de la répartie, les femmes de caractère qu’elle incarne et son port altier ont effectivement de quoi la rendre intimidante…

«Je me considère comme une personne accessible. Je suis curieuse et je m’intéresse aux gens. Pourtant, plus je suis connue, plus on me colle l’étiquette de snob! J’ai l’impression qu’on confond la confiance et la prétention… C’est vrai que je suis à l’aise quand j’entre quelque part et que je ne prends pas mon trou, mais pourquoi est-ce interprété comme si j’étais hautaine? Pourquoi faudrait-il que je sois toujours candide?»