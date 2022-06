Charlotte Cardin chante depuis qu’elle sait parler. Que ce soit sur la banquette arrière de la voiture, un micro en plastique fluo à la main, sur la balançoire en bois dans la cour ou en regardant le Top 5 Musique Plus le vendredi matin, elle chantait à tue-tête les chansons les plus populaires des Backstreet Boys, de la manière la moins enfantine qui soit. Ses paroles n’étaient peut-être pas justes, mais sa voix, elle, l’était. Toujours. Je le sais, parce que j’étais là.

Malgré notre différence d’âge – cinq ans –, ma sœur Charlotte et moi avons toujours été inséparables, en mode «on partage tout». J’étais préadolescente et obsédée par Britney, ses jeans taille basse et ses lulus à pompons, lorsque nos parents m’ont offert l’album Baby One More Time pour mon anniversaire. Ils ne pouvaient pas s’imaginer qu’ils offraient simultanément un rêve à ma sœur de quatre ans. Un rêve qu’elle est maintenant en train de vivre pleinement.

Charlotte avait neuf ans quand notre mère l’a inscrite à ses premiers cours de chant. Je me souviens d’avoir été stupéfaite par ses capacités vocales peu de temps après. Nous étions assises côte à côte dans une vieille causeuse que nous avions avancée un peu trop près de la télévision, et nous regardions le concert organisé par MTV au profit des victimes du tsunami de 2004. Kelly Clarkson, avec sa tignasse blond platine, son attitude punk et son look de rockeuse (sublimé de gants coupés en fishnet), interprétait Since U Been Gone – atteignant les notes très hautes de la chanson grâce à sa voix puissante. À ma grande surprise et avec la même aisance naturelle et un vibrato flottant, ma sœur a nonchalamment fait écho à la maîtrise vocale de l’idole américaine. Et aujourd’hui, 18 ans plus tard, Charlotte, avec son registre profond, sa Fender Mustang et son cool sans effort – qui rappelle la défunte Amy Winehouse (sans les démons qui la tourmentaient) – émerge du vaste bassin des auteurs-compositeurs-interprètes avec quelque 272 millions d’écoutes Spotify combinées dans le monde… Et je compte probablement pour la moitié d’entre elles.