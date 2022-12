C’est via une vidéo publiée sur son compte Instagram ce matin que la chanteuse a fait l’annonce « J’éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n’est pas facile pour moi d’y faire face. » Elle déclare également mettre en suspens sa tournée mondiale. « Ça m’attriste énormément de devoir vous dire que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février. […] Je me donne toujours à 100 % dans mes concerts, mais présentement, je ne suis pas en état de le faire ».

