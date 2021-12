La culture qu’elle consomme…

«En ce moment, je regarde The OA et BoJack Horseman. En musique, j’aime écouter du hip-hop. La chanson de ma playlist que j’entends le plus souvent est Till I Collapse, d’Eminem. Elle est très inspirante et motivante. Quant aux podcasts, j’aime beaucoup écouter l’émission Mindvalley. L’animateur, Vishen Lakhiani, fait appel à de nombreux formateurs de haut calibre et à des chefs d’entreprise pour parler de leurs domaines respectifs. C’est super intéressant!»

Sa routine pour prendre soin d’elle-même…

«Les deux dernières années ont été assez difficiles pour moi à cause de mes blessures. Qui plus est, avec la pandémie, je n’ai pas pu participer à beaucoup de tournois cette année. J’ai aussi attrapé la COVID-19. De quoi être déprimée… Mais j’essaie de me sortir de cet état d’esprit en méditant. Ça m’aide à rester calme et dans le moment présent, parce que j’ai tendance à me perdre dans mes pensées et à me projeter dans l’avenir avec impatience. J’ai aussi commencé à tenir un journal, parce que ça me permet de rester concentrée. J’essaie d’être reconnaissante de tout ce que j’ai, même dans les périodes difficiles. Je fais un exercice de gratitude le matin avant de commencer ma journée, puis avant d’aller me coucher. C’est parfois difficile, mais… il faut être à l’aise dans l’inconfort, et c’est probablement l’une des plus grandes leçons que j’ai apprises au cours des derniers mois.»

