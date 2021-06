La succursale de la rue Masson du bien aimé Café Pista est parfaitement bien située, soit juste à côté d’une jolie et très vaste terrasse urbaine qui propose des bancs publics et quelques tables de pique-nique. On aime n’avoir à faire aucun compromis puisqu’on y retrouve tout ce dont on a besoin et envie: du bon service, du bon café, un menu invitant, beaucoup d’espace et du Wi-Fi gratuit!