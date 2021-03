Vu le prompt succès et la belle croissance de son entreprise, et ce, malgré la crise de la COVID-19, Mélissa se considère chanceuse; elle souhaite donner en retour en partageant ses connaissances et ses expériences à travers cette initiative. « Si quelqu’un a une idée et que celle-ci mijote dans sa tête depuis un moment, mais qu’elle hésite à se lancer ou encore qu’elle n’a pas les ressources nécessaires, je me dis que je pourrais lui donner un petit coup de pouce et agir à titre de “Dragonne” pour celle-ci ». Son but? Soutenir activement la relève de demain. « Advenant que je puisse aider cette personne à aller un peu plus loin et à propulser son entreprise à un autre niveau, ce sera mission accomplie pour moi. »