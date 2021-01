Le mal de dos à répétition. Le cou raide. Les épaules tombantes. Des maux qui rythment le quotidien du télétravail. Cet hiver, encore beaucoup d’entre nous devront travailler à distance et sur nos écrans, mais pas question de négliger son corps et de souffrir toute l’année. On vous donne des astuces imparables pour travailler en tout confort!

1. Régler la hauteur de l’assise

Premier conseil qu’on vous donne et qui est la base d’une bonne posture assise: régler votre assise à la bonne hauteur pour éviter de finir couché sur votre espace de travail! Petite astuce: vos cuisses doivent être à l’horizontale avec les hanches un peu plus élevées que les genoux. Et le tour est joué!