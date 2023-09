À l’occasion de la nouvelle saison, Formations Infopresse offre plusieurs nouvelles conférences à son programme, dont, entre autres : Sommet communication-marketing à impact social, Sommet médias et publicités numériques, Sommet médias sociaux, Sommet tendances marketing et Sommet gestionnaires de demain. Quant aux formations — conçues à résoudre les enjeux au niveau professionnel et à développer des compétences-clés —, alors qu’on retrouve déjà une foule de sujets distincts, notamment en stratégie marketing, en numérique et données, en marque-employeur et RH, en gestion et leadership et finalement en communications et relations publiques, plusieurs nouveautés viennent s’ajouter à ce large éventail, dont la certification en marketing numérique et données et la certification en diversité, équité et inclusion, le tout offert en formations en salle, en ligne ou en entreprise.

Selon le site Formations Infopresse, « les conférences Infopresse sont des rencontres d’industries destinées aux professionnels du marketing, des communications, du numérique et des affaires ayant pour but de favoriser les échanges, la réflexion et le partage de l’information. »