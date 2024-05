Le drunk shopping, ou achat impulsif en mode un peu pompette, génère plus de 45 milliards de dollars américains par année. Mes amies et moi sommes entrées dans les statistiques un soir de mai, au beau milieu de la célébration d’un anniversaire. «Et si on allait voir Charlotte Cardin en gang?» Un engouement généralisé venait de se manifester. Trois-Rivières? Bof. Laval? Pas assez exotique. Un espresso martini et quelques clics plus tard, l’affaire était ketchup! On avait une date avec Charlotte dans six mois… à New York!

Oups.

Cent quatre-vingts jours après l’achat-gueule-de-bois-en-extra, la scène relevait du miracle. On avait toutes réussi à débrancher nos vies du 220 volts à temps pour le départ. Huit trentenaires en liberté inconditionnelle, un soir de pleine lune, avec pour seules valises des billets de spectacle et une soif de vibrer et de « danser jusqu’au bout de la nuit », comme dans une vie rêvée signée Kim Lévesque-Lizotte. Ça s’annonçait intense.