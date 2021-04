Pour Emma, ç’a été l’occasion d’unir les voix de toutes les travailleuses, peu importe leurs allégeances et leur vision du métier. «Même si l’État nous a laissé tomber depuis le début de la pandémie, nous, on ne s’est pas laissé tomber. On a toujours été là les unes pour les autres. Maintenant, j’ai l’impression que chaque fois qu’il se passe quelque chose, on peut entendre notre communauté, aussi diversifiée soit-elle, se lever et crier en même temps», s’exclame la jeune femme aux cheveux colorés et à la posture franche.

Ruby, elle aussi, est militante. Au troisième étage d’un immeuble résidentiel du centre-ville de Berlin, la quarantenaire nous ouvre la porte du studio de domination privé, où elle travaille en compagnie d’une dizaine d’autres femmes. Le lieu est silencieux et immaculé.

Elle s’assoit dans un fauteuil antique capitonné, et son regard s’illumine lorsqu’elle parle de son métier. «J’avais hâte de recommencer à travailler. J’aime mon travail, j’aime le contact avec mes clients et mes invités. Ça me manquait énormément.»