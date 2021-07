Après plus d’un an de confinement, nous avons enfin pu émerger de nos tanières, les yeux plissés par le soleil et les mollets velus, pour profiter prudemment d’un été à mi-chemin entre le monde d’avant et celui d’après. La pandémie, entre autres leçons transformatrices, a permis à un grand nombre d’entre nous de prendre une pause de toutes les choses qu’on fait subir à notre corps pour le rendre propre à être consommé par le regard d’autrui – adieu, soutiens-gorge, maquillage, rasoir, vêtements contraignants –, et nous a offert une occasion unique de nous poser la question en pleine connaissance de cause: «Est-ce que je fais vraiment tout ça pour moi?»

De Cléopâtre à Marilyn

Ce n’est pas d’hier que les femmes se débarrassent de leurs poils corporels. La pratique remonterait à l’Égypte ancienne et à la Rome antique, et les plus vieux rasoirs existants, qui étaient faits en cuivre, dateraient de l’an -3000. Au fil des époques, on a utilisé des pierres ponces, des pinces et du sucre pour retirer les poils jugés inesthétiques au gré des modes et des standards de beauté du moment. Selon le Women’s Museum of California, la peau rasée était moins populaire durant l’époque victorienne, où les femmes étaient couvertes de la tête aux pieds, et la tendance moderne à l’épilation quasi intégrale aurait pour origine la fameuse théorie de la sélection naturelle de Charles Darwin, telle qu’il l’a proposée dans son livre Descent of Man, publié en 1871. On peut y lire l’hypothèse selon laquelle l’Homo sapiens avait moins de poils que ses ancêtres parce que les spécimens poilus étaient moins sexuellement attrayants. Au début des années 1900, les femmes américaines blanches de classes moyenne et aisée associaient déjà la peau lisse à la féminité et à la désirabilité.