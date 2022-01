En astrologie, la lune représente la manière dont nous absorbons les expériences de la vie et comment celles-ci se reflètent dans notre humeur. Symboliquement, elle est associée à notre monde émotif et à nos besoins.

À tous les 28 jours, lorsque la lune atteint sa complétude, nous pouvons observer une culmination ou une intensification de nos émotions. Ce ne sont pas nécessairement les événements qui sont intenses, mais comment nous les vivons intérieurement.

Nous voulons observer quel aspect distinct de notre vie la pleine lune met en évidence et qui demande à ce qu’on lui porte attention. Nous voulons également prendre conscience des états d’âme et des émotions qui se retrouvent au premier plan et se questionner sur les besoins qui se cachent derrière ces émotions.

Lors des soirs de pleine lune, je vous conseille de prendre un moment pour aller voir la lune et être apaisée par sa présence, d’utiliser l’écriture pour déverser et faire sortir vos émotions, mais également de connecter avec l’élément de l’eau (en prenant un bain, par exemple) et finalement de passer du temps de qualité en vous rassemblant avec des gens que vous aimez.

