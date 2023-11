Aussi, mon mari et moi avons donc décidé de vivre ensemble… mais séparément, c’est-à-dire qu’on a la chance de se voir à deux domiciles différents — à notre condo et à son duplex. Et selon son horaire de père, on a la chance de se retrouver en amoureux ou en famille. Je n’ai donc pas à m’imposer une dynamique familiale particulière ni à leur imposer en tout temps ma présence. J’y ai trouvé mon équilibre. Bref, dormir seule ne me fait plus peur!

Mon grand amour me prouve jour après jour à quel point je suis importante à ses yeux, malgré les défis qu’on rencontre. Par exemple, il y a quatre ans, mon père, qui est américain, est tombé gravement malade, et Jeremy, qui était en voyage d’affaires aux États-Unis, est accouru à son chevet sans que je le sache. Il m’a appelée en visioconférence pour me faire la surprise, et j’ai fondu en larmes. Quelques années plus tard, il m’a fait la grande demande dans une aérogare, comme dans le film The Bodyguard — il avait pensé à faire jouer la chanson I will always love you en trame sonore — et j’étais si émue.

C’est un homme beau et romantique qui a toujours du désir pour moi. C’est un homme qui m’aime d’un amour sincère et avec qui je recommencerais tout, exactement de la même façon.

