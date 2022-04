Le pouvoir traditionnel ne l’intimide pas. L’humour noir et l’auto-dérision lui coulent dans les veines. Ses trends vont trop vite pour le marketing de marque, qui s’acharne à l’imiter de façon boiteuse pour la séduire. Elle a le pouvoir non seulement d’exposer ce qui la révolte ou l’inspire, mais d’influencer l’attention que les médias traditionnels et le grand public portent aux sujets qui la soulèvent.

Oui, oui, cette génération vote peu, est avide de validation et essaie de ramener les pantalons taille basse. Elle portera, comme toutes les autres générations, le fardeau de ses travers. Moi, je suis de la génération des grèves étudiantes. Mais le temps entre les casseroles et le moment de s’inquiéter pour ses REER me semble s’être écoulé en l’espace d’un long soupir.

Même si j’aspire encore à un idéal de justice sociale, peut-être bien que j’ai passé l’âge de Rage Against the Machine, mais je refuse obstinément de ne voir en la relève que ses tares, comme pour me dédouaner des échecs de ma propre gang.

Manal Drissi est une chroniqueuse et une autrice exilée dans la forêt.

