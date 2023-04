Après 20 ans comme percussionniste et coanimatrice de l’émission musicale Belle et Bum, Mélissa Lavergne a choisi de partir. Simplement. «Après plus de 400 émissions tournées à faire briller les projets de centaines d’artistes de partout, […] il me tarde maintenant d’investir du temps à faire fleurir la musique que j’ai en moi. Les projets que j’ai en moi. »

Lors de son passage au podcast, Mélissa nous a raconté qu’elle était devenue lasse d’attendre d’être choisie. Elle a donc décidé de reprendre les rênes de sa vie, et d’embrasser la part de risque. La femme de 40 ans nous a aussi parlé du concept d’agentivité. «L’agentivité, explique Mélissa, c’est le pouvoir d’être le sujet de sa propre vie et non pas seulement d’être l’objet dans la vie d’un autre sujet. En tant que femme, on a éduqué à se sentir existée à travers l’œuvre de l’autre; ça parle de moi, donc j’existe. Et si on arrêtait d’exister à travers les œuvres des hommes de nos vies et qu’on se permettait d’exister à travers les nôtres, qu’est-ce que ça donnerait?»

Magnifique point de départ pour une conversation, non?