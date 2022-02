À 16 ans, j’ai déménagé au centre des États-Unis. Pourquoi? J’allais y jouer au tennis. Dans la ville universitaire d’Ames, en Iowa.

Mon père a toujours aimé les États-Unis. C’est un beau pays, long et large, plein de contrastes. C’est le fun: on peut y boire du coke le matin, quand même. C’est là où les gens vont pour devenir riches et célèbres. Tout est plus gros, plus grand. Qui n’aime pas en avoir plus pour son argent?

Je suis arrivée là-bas immigrante et différente, et j’ai voulu m’assimiler. Je voulais fitter. Je me souviens de ma première semaine sur le campus. Je marchais avec toutes les freshmen vers la cafétéria, quand on a croisé les plus vieilles de notre équipe. Une des nôtres a demandé:

– Hey, vous allez où?

Et Alyssa, une grande junior de presque 21 ans avec des dents plus blanches que le marbre, a dit:

– On s’en va à la messe.

Et moi d’éclater de rire. Parce que c’était une blague, right… right?

Wrong.

Ça a créé un froid, qui est resté entre elles et moi. Je dis «elles» au pluriel, parce que j’ai compris qu’Alyssa n’était pas une exception en cette contrée lointaine. J’étais l’exception.