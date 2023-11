Pour me démarquer des autres élèves qui feraient leur arrivée en voiture de luxe — je me doutais que ma fourgonnette adaptée n’aurait pas le même effet —, j’ai eu l’idée de me présenter à la soirée accompagnée de quelques motos. En faisant des recherches sur Internet, ma mère a trouvé un club de motocyclistes qui se rassemblaient pour différentes causes et avec lequel elle est entrée en contact. De son propre chef, l’un des responsables a créé une page Facebook pour l’événement, et cette page s’est mise à circuler de façon spectaculaire. On ne connaissait presque personne qui faisait de la moto, ma famille et moi, mais je me suis tout de même pointée au bal escortée par 544 motocyclistes qui m’applaudissaient à tout rompre. Moi qui voulais une entrée remarquée, c’était réussi! J’ai quitté le secondaire en grande pompe, et cette célébration publique de la personne que j’étais m’a fait un bien immense. J’étais vraiment moi-même ce jour-là. Je me suis enfin laissée aller.