Chère Sarah-Maude,

J’ai beaucoup aimé te lire, parce que j’ai trouvé qu’il y avait quelque chose de très universel dans l’expérience que tu rapportes. Quand on est ados, les amis sont si importants – peut-être plus que quiconque dans notre entourage. Et c’est normal, car ces relations nous aident à définir notre identité, à nous développer socialement.

Puis, à mesure qu’on vieillit, on laisse entrer d’autres personnes dans notre vie. Un partenaire, des enfants. On retourne aussi à la cellule familiale: nos parents, nos sœurs, nos frères, etc. Ça (re)devient alors important pour nous et, évidemment, ça nous laisse un peu moins de temps pour nos amitiés.

Toutefois, selon les recherches actuelles – dont la mienne! –, les amitiés de ce début de l’âge adulte (et un peu plus tard dans notre parcours de vie) occupent une place de plus en plus importante, voire primordiale, dans la vie des millénariaux et des générations qui suivent. Elles sont source d’intimité, de soutien. Ce sont des compagnons qui nous aident à traverser notre vingtaine, une période souvent tumultueuse et pleine de changements. Dans les dernières décennies, ce phénomène a effectivement pris de l’ampleur – et c’est tant mieux, quand on sait qu’avoir un bon réseau est profitable pour la santé physique et mentale. Et pour avoir un peu plus de fun dans la vie!