La pluralité de la mode autochtone

«Il n’existe pas une seule catégorie dans laquelle placer cette mode, puisqu’elle dépend inexorablement de l’origine du designer et des matériaux qui sont à sa disposition», dit Xina Cowan, membre du comité de sélection d’Indigenous Fashion Week Toronto, un événement mode qui prend la Ville Reine d’assaut depuis 2018 en présentant le travail d’artistes d’ici et d’ailleurs, en ce qui a trait à la mode, au textile et à l’artisanat. «La plupart entrelacent les techniques traditionnelles de leur communauté et de leur culture, comme les Inuits, qui utilisent souvent la peau de phoque, avec les styles et les techniques actuels qu’ils ont adoptés», ajoute-t-elle, en déplorant la conception, stéréotypée et erronée, d’une mode autochtone qui se cantonnerait au portrait d’un guerrier à cheval, paré de franges et de plumes, comme celui qu’on peut voir dans un musée.

La créatrice Sage Paul, membre de la Nation dénée d’English River, en Saskatchewan, et fondatrice de l’Indigenous Fashion Week Toronto, a grandi au complexe Gabriel Dumont, qui abrite des logements autochtones à l’est de Toronto, non loin du lac Ontario. Elle a eu la piqûre pour la mode dès son plus jeune âge, d’une part en regardant à la télé des designers, tels qu’Alexander McQueen, invités de l’émission FashionTelevision, de l’animatrice Jeanne Beker; d’autre part en apprenant l’artisanat traditionnel dans sa communauté. «La mode autochtone est influencée par l’identité, le rapport à la terre, de même que par la culture et le mode de vie, même s’il est trop simple de la réduire à ces paramètres, car la réalité est incroyablement plus complexe», affirme-t-elle. Cette mode aux multiples facettes s’enracine aussi, selon elle, dans le langage et la transmission des histoires, l’artisanat, la gouvernance, les infrastructures, les technologies actuelles, et ainsi de suite. «Il n’y a pas une mode autochtone unique, car il y a des centaines de nations autochtones rien qu’en Amérique du Nord. Cependant, elles ont en commun une histoire coloniale similaire. Laquelle a imposé une politique de ségrégation, d’assimilation, de marchandisation, de déplacement et de marginalisation de ces peuples et de leurs cultures. Aujourd’hui, cette histoire transparaît dans nos créations.»