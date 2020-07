Pour la cinquième édition de sa campagne annuelle «Watch Hunger Stop» Michael Kors lance diverses initiatives de récolte de fonds, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. La première, un t-shirt décoré par l’artiste Eli Sudbrack I AVAF – qui s’est inspiré de l’objectif «Faim Zéro» de l’ONU visant à stopper la faim dans le monde d’ici à 2030 – est en vente dès maintenant en ligne et dans certaines boutiques participantes. Pour chaque t-shirt vendu, la griffe donnera 100 repas aux enfants dans le besoin. Mieux, pour chaque selfie arborant le vêtement coloré, publié sur les réseaux sociaux et accompagné du mot-clic #watchhungerstop, Michael Kors offrira 100 repas supplémentaires au Programme alimentaire mondial. La marque a par ailleurs lancé six montres en édition spéciale, sous le sceau de sa campagne «Watch Hunger Stop», qui permettront, pour chaque vente, de fournir 100 repas. Il est possible, enfin, de faire un don à la campagne «Watch Hunger Stop» et au Programme alimentaire mondial par Internet ou via l’application Share The Meal. En donnant 50 $US (env. 64 $) par exemple, on permet à un enfant d’avoir accès à un repas scolaire quotidien pendant un an. «La faim est un problème mondial, mais que l’on peut résoudre, assure le designer de la griffe américaine qui porte son nom. Je rêve d’un monde où plus personne n’en souffre, et nous travaillons dur avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour faire de ce rêve une réalité. Je suis fier de ce que « Watch Hunger Stop » a pu accomplir jusqu’ici, mais le combat n’est pas terminé!» L’année dernière, le Programme alimentaire mondial a permis d’offrir des repas scolaires à plus de 18,3 millions d’enfants dans 60 pays à travers le monde. Chaque geste compte, et Michael Kors l’a bien compris!

Pour faire un don à la campagne «Watch Hunger Stop», cliquez ici. Pour acheter le t-shirt Watch Hunger Stop, de MICHAEL Michael Kors (48 $), cliquez ici.