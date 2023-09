À l’approche de la saison automnale, Julie-Anne Ho, créatrice de contenu et entrepreneure, souhaite intégrer de saines habitudes de vie à sa routine. Dans le cadre des 365 jours de looks, elle a créé sept looks athlétiques, en collaboration avec Forward With Design, pour nous inspirer à bouger plus et… bouger mieux!

Voici les 5 looks athlétiques coup de cœur de Julie-Anne :