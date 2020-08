Installée depuis 2014 dans le quartier de la Petite-Patrie, Ex-Voto est une autre friperie où se côtoient pièces de seconde main et créations d’artisans québécois. On fait le détour pour sa papeterie originale, ses plantes et ses articles de maison 100% écolo. Pour les vêtements, on préfère naviguer sur le site web, qui offre une sélection plus large qu’en boutique.

Où : 6534 Boulevard Saint-Laurent, Montréal

Quand : du lundi au mercredi et le samedi de 11h à 18h, du jeudi au vendredi de 11h à 19h et le dimanche de 11h à 17h