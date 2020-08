Des silhouettes grunge et rebelles, travaillées dans une déclinaison de tartans, s’opposent au look babydoll, qui fait la part belle aux tenues naïves saupoudrées de teintes douces. On hésite? Chez Gucci et Louis Vuitton, on n’a pas à choisir: les deux univers fusionnent et donnent un résultat électrisant.