Les créateurs ont vu rouge pour les prochaines saisons. Ils sont allés plus loin que la robe pourpre classique en adoptant des silhouettes modernes et dans l’air du temps, comme les tailleurs chez Ferragamo, les robes longues et soyeuses chez Ann Demeulemeester. Et Hermès nous a offert sa version équestre de la teinte rougeoyante.