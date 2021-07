L’innovation

Au début des années 1930, le lieutenant John A. Macready, célèbre pilote américain, fait appel à l’entreprise Bausch & Lomb pour qu’elle conçoive des lunettes de soleil capables de protéger les yeux des soldats de l’U.S. Air Force pendant les vols. En 1936, l’entreprise lance un modèle doté de verres convexes d’un vert sombre, qui permet de réduire l’éblouissement en altitude sans restreindre le champ de vision. Sa mission accomplie, Bausch & Lomb comprend l’intérêt de son accessoire novateur, et fonde un an plus tard la marque Ray-Ban – de l’anglais ray banished, «qui bannit les rayons» – pour commercialiser ce nouveau modèle, baptisé Aviator. Parmi les adeptes de la première heure?

Le général MacArthur, qui popularise le style lors du débarque- ment de ses troupes aux Philippines en 1944 (bien avant que le président américain Joe Biden ne s’empare de la monture), mais aussi Elvis Presley, Paul McCartney, Bianca Jagger et David Bowie.

L’héritage

Près de 85 ans après sa sortie grand public, les lunettes de soleil aviateur reprennent du service pour le printemps-été 2021. Chez Tom Ford, on préfère une monture en acétate imposante plutôt que les tiges en métal du modèle Ray-Ban d’origine, tan- dis que Max Mara et Fendi s’amusent à jouer sur les proportions en mettant au point des lunettes XL aux allures d’ovnis. Quant à Thom Browne, le créateur américain ose la couleur en sublimant les verres de son accessoire solaire… d’un jaune ensoleillé! Bref, la néo-aviateur de l’été échappe aux traditions, mais prouve encore et toujours son aura intemporelle.

