L’élan

Les souliers, qui avaient déjà emballé la jeunesse rebelle dans les années 1950, envahissent la rue durant les seventies et conquièrent la culture hip-hop. En 1986, le groupe de rap Run-DMC encense la marque aux trois bandes dans son succès My Adidas («Mes Adidas et moi, aussi proches que possibles / On forme une super équipe, mes Adidas et moi»). La griffe allemande connaît de fait un franc succès depuis sa création, et cumule les bons coups grâce à des modèles phares: la Stan Smith, première chaussure en cuir destinée aux courts de tennis, lancée en 1964, et la Superstar, reconnaissable à son bout en forme de coquillage, qui s’impose dès sa création, en 1969, sur les terrains de basket et sur le bitume.

Face au géant Adidas, une autre marque fait son chemin: Nike, fondée en 1971, qui doit son ascension fulgurante à ses chaussures de sport à la semelle gaufrée et à ses sneakers emblématiques, dont la Air Force One, lancée en 1982, et la Nike Air Jordan, en 1984. Cette paire marque le coup d’envoi… d’un partenariat juteux avec le célèbre basketteur Michael Jordan, qui écope d’une amende de 5000 $ US pour entorse au règlement chaque fois qu’il les porte durant les matchs!