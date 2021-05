Ayant comme mission première de faire de la mode de seconde main le premier choix dans le monde, Vinted permet, à travers sa plateforme, la revente de vêtements d’occasion entre particuliers.

Fort de son succès en Europe avec 45 millions de membres, Vinted a toujours voulu faire sa place à travers le monde afin d’offrir la possibilité d’acheter ou de revendre des vêtements de seconde main à un plus grand nombre de personnes. « L’expansion au Canada nous fait faire un pas de plus », déclare Thomas Plantega, PDG de Vinted.

À l’aide de son application gratuite et facile d’utilisation, les canadiens pourront désormais vendre des vêtements et des accessoires qu’ils ont aimé, mais qu’ils ne portent plus, pour leur donner une seconde vie. Une pratique qui permet une consommation plus durable et réfléchie, mettant de l’avant une économie circulaire.



Femmes, hommes, enfants, pas de jaloux : il y aura des vêtements et accessoires pour tous! La plateforme est conçue pour faciliter les interactions entre les consommateurs d’un bout à l’autre du pays.

Que l’on soit vendeur ou acheteur vinted.ca devrait rapidement devenir une de nos applications préférées!