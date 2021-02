Au rayon du désir, la lingerie tient une place de choix, et ces sous-vêtements sexy – soutien-gorge, body, nuisette, culotte, porte-jarretelle et tanga – déploient leur charme juste à temps pour le soir de la Saint-Valentin. Dans notre ligne de mire: des matières délicates, comme le tulle et la dentelle, qui s’invitent à ce rendez-vous coquin et qui usent de leur pouvoir de séduction pour jouer un jeu subtil de transparence. Dans ces pièces dénudées à la fois légères, aériennes et terriblement affriolantes, qui tour à tour suggèrent ou révèlent, la beauté du corps se dévoile dans sa pluralité. Poétique? Oh, que oui! Sans attendre, voici nos 10 sous-vêtements préférés à enfiler pour la Saint-Valentin.