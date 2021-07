TOP ELLE: 9 étuis pour iPhone

Autrefois, on dégainait notre téléphone à clapet avec fierté, et c’était déjà bien assez. Désormais, notre cellulaire est devenu une continuité de notre main. On peut facilement se perdre dans les méandres d’Internet et passer des heures à regarder des vidéos sur TikTok et à enchaîner les dernières stories sur Instagram (il y en a beaucoup, un peu trop même). Bref, notre cellulaire fait désormais partie intégrante de notre vie – quand bien même on se dit chaque semaine que, cette fois-ci, on va diminuer notre temps d’écran quotidien – et c’est une bonne raison pour: 1) le protéger (ce serait dommage qu’il se brise); et 2) pour lui insuffler une touche de personnalité. On adopte donc ces étuis pour iPhone – du 6 au 12 Pro Max – pour tous les goûts et tous les budgets!