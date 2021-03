TOP ELLE: 10 manteaux tendance pour le printemps 2021

Ça y est, on a enfin remisé notre manteau d’hiver au placard (et ça fait un bien fou au moral). Reste que l’été ne sera là que dans quelques mois et, en attendant, il s’agit de ne pas attraper froid. On dit bien qu’en avril, il ne faut pas se découvrir d’un fil mais, au Québec, l’expression est tout aussi valable du mois de mars au mois de mai. Pour être parée à toute éventualité (et pour ne pas tenter la météo encore capricieuse), on mise sur ces belles vestes et ces manteaux tendance du printemps 2021, qui changent de notre doudoune, en attendant de pouvoir sortir nos jolies robes d’été!