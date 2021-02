TOP ELLE: 10 accessoires pour les sports d’hiver et les activités plein-air

Il y a celles qui, frileuses, restent chez elles en hibernation tout l’hiver, et les autres, qui profitent à fond de la saison pour aller jouer dehors. On fait partie de cette dernière catégorie, qui ne craint ni le froid ni la neige, et qui attend le week-end avec impatience pour aller faire du ski alpin ou du ski de fond, une balade en raquettes ou du patin à glace? On a repéré les accessoires les plus pratiques – des gants de ski au bonnet en laine, en passant par le casque de protection, le sac à dos fonctionnel et le cache-cou cocon – à avoir sous la main, dès qu’on prévoit une journée de sport d’hiver ou une activité plein-air.