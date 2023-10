Parmi les souliers phares qui ont foulé les passerelles automne-hiver 2023-2024, on note le grand retour de l’escarpin noir, classique indémodable du vestiaire féminin. Chez Tory Burch, Givenchy et Prada, on a aperçu des chaussures – plates ou à talons – au bout aiguisé, tandis que le modèle Mary Jane (qu’on reconnaît à sa bride, qui épouse tantôt la cheville ou le cou-de-pied) était de mise chez Rodarte et Giorgio Armani. Du reste, les créateurs ont fait la part belle à des souliers typiquement masculins (flâneurs, derbys et richelieus), à des chaussures en denim, à des bottillons à lacets pour héroïnes modernes et à des mules à enfiler, confortables comme des chaussons. Côté couleur, le rouge éclatant – grande tendance de la saison – s’est fait remarquer chez Stella McCartney, Alexander McQueen ou encore Ferragamo. Sans plus attendre, voici 15 paires de souliers à enfiler pour l’automne 2023!